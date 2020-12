Anna Falchi festeggia la Lazio nuda, coperta solo da un cuscino-FOTO

La Falchi appare nuovamente nuda per la squadra del cuore il Lazio, ormai è una mania la sua di apparire in questo modo

Anna Falchi coperta solo da un cuscino in occasione di una nuova partita della sua squadra preferita, il Lazio. Nella didascalia scrive:”Abbracciata al mio cuscino, sono contenta di qualche punticino..Sempre forza Lazio! Non mollare mai e noi lottiamo, sempre”. Bellissima come sempre la Falchi e super in forma non c’è dubbio. I fan commentano estasiati, “tu ci manderai tutti dal cardiologo prima o poi Annarè”.

Anna Falchi intervista a Ogni Mattina

La Falchi ha parlato con Adriana Volpe della sua vita. Hanno cominciato a parlare della vita di Anna in Finlandia, lei infatti è nata lì e ci ha vissuto fino ai 6 anni. La Falchi rivela anche che avrebbe voluto portare sua figlia a vedere la casa di Babbo Natale proprio in Finlandia ma che per ovvi motivi dovuti alla Pandemia non ha potuto farlo. L’attrice si lascia andare anche a racconti e tradizioni tipiche della Finlandia, spiega infatti che la tradizione vuole che il 24 dicembre tutta la famiglia faccia la sauna insieme.In preparazione alla vigilia di natale.

Un’altra tradizione finlandese che condivide la Falchi è il fatto di togliersi le scarpe prima di entrare in casa perché lì spesso le case sono molto calde. Anche la messa del natale da loro si tiene il giorno stesso di natale e quindi il 25, non come in Italia che avviene il 24 sera. La Falchi racconta anche il suo esordio in televisione che arrivò dopo la partecipazione a Miss Italia, in cui venne nominata Miss Cinema. In seguito fu notata dal grande Federico Fellini che la scelse per uno spot.

Da quel momento la sua carriera è decollata e si trasferì anche a Roma. Parla anche del legame con Paolo Villaggio molto sincero nato nell’ambiente. La Volpe poi le mostra le sue foto dedicate alla Lazio su Instagram e le fa molti complimenti, lei sostiene che finché ha il fisico le piace giocarci.