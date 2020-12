Anna Falchi, pesante retroscena sulla relazione con Fiorello: “Aveva un problema”

Recenti dichiarazioni di Anna Falchi svelano pesanti retroscena sulla sua passata relazione con Rosario Fiorello.

Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita privata del vostro cantante o attore preferito? Quante volte vi siete ritrovati a sbirciare la sua biografia in cerca di divertenti o interessanti aneddoti sul suo passato? La rubrica di Yeslife vi racconta tutte le curiosità dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi vi raccontiamo un particolare retroscena della relazione tra Rosario Fiorello ed Anna Falchi. La loro storia, che fece sognare il mondo, non era tutta rose e fiori.

Leggi anche -> Avete mai visto Mariù, la figlia di Christian De Sica? È una stilista di successo – FOTO

Anna Falchi e Rosario Fiorello, la gelosia di lui rendeva tutto impossibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Leggi anche -> In questa foto ci sono quattro cantanti famosissimi all’inizio della loro carriera. Li riconoscereste?

“È stato l’uomo che mi ha amato di più, un grandissimo poeta” ha raccontato di recente Anna Falchi a Caterina Balivo, parlando dei due anni di relazione (1994-1996) con Rosario Fiorello. Dopo aver raccontato che conserva ancora i bigliettini dell’ex fidanzato, la showgirl ha però svelato dei retroscena inediti e a tratti svilenti della famosa storia d’amore.

“Per me, tuttavia, è stato anche una grande delusione – ha spiegato la Falchi -. Lui è siciliano, molto possessivo, estremamente geloso”. Questo lato di Fiorello, che certo non traspare dalle sue performance televisive, è stato una delle principali cause della loro rottura. Lui era quasi ossessivo e lei non avrebbe potuto reggere molto di più.

Il colpo finale è giunto però quando la Falchi è tornata a casa da un viaggio ed ha trovato Fiorello a letto con un’altra. Il trauma è stato talmente forte che per anni non ne ha parlato con nessuno, soprattutto con la stampa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)

“Purtroppo alla fine ho scoperto che chi mal pensa, mal fa” dice adesso l’attrice, ormai senza troppo rancore.