Ballando con le Stelle, l’amore tra Lando e De Angelis: complice la Carlucci

I due concorrenti di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando e Marco De Angelis stanno insieme e Milly Carlucci sapeva tutto: il racconto della ballerina

Lucrezia Lando ha trionfato nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Gilles Rocca. In un’intervista al settimanale ‘Di Più’, la ballerina ha parlato della storia d’amore nata prima dello show di Rai Uno tra lei e Marco De Angelis. Un amore tenuto segreto per tanto tempo di cui si era accorta solo Milly Carlucci. La Lando ha raccontato che neppure il suo partner durante il gioco sapeva della love story con l’altro concorrente del programma. La relazione è stata tenuta nascosta perché nata da poco, ovvero durante l’estate scorsa. Come racconta Lucrezia, l’amore è sbocciato durante una serata con gli amici a Roma: “Eravamo appena usciti da un ristorante quando Marco si è avvicinato per darmi un bacio. Io, però, lì per lì, mi sono allontanata. Subito dopo avere fatto quattro passi per tornare verso casa, mi sono fermata davanti a lui e l’ho baciato con passione“.

LEGGI ANCHE -> Intervista a Stefano Oradei, il ballerino ci svela i progetti dopo Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle, Lando e De Angelis: Milly Carlucci si era accorta di tutto

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello, bebè in arrivo: La vita è meravigliosa

Lucrezia ha continuato a parlare di De Angelis sulla pagine di ‘Di Più’, ammettendo di aver deciso di venire ora allo scoperto dato il momento “magico” che sta vivendo, non solo per aver vinto l’edizione 2020 di Ballando con le stelle, ma anche perché proprio durante il programma si è accorta di quanto ci tiene al suo fidanzato. Sono riusciti a nascondere a tutti la loro storia tranne a una persona: “Milly Carlucci. A lei non si può nascondere nulla, si accorge di qualsiasi cosa. E così, un giorno, dopo un pomeriggio di prove, ha chiamato me e Marco in disparte e, sorridendoci, ci ha detto: ‘Ma voi due state insieme…’.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Lando🌹 (@lucrezialando_official)

Alla domanda del giornalista del settimanale sul matrimonio, la Lando ha detto di essere ancora giovane a 23 anni ma che le presentazioni in famiglia sono state fatte. E pensare che molti avevano azzardato che lei stesse insieme al suo partner di ballo, Gilles Rocca.