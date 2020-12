Barbara D’Urso, scollatura profonda: in rosso è mozzafiato – FOTO

Barbara D’Urso, scollatura profonda: in rosso è mozzafiato. La conduttrice ha indossato un vestito meraviglioso in occasione della puntata natalizia di Live Non è la D’Urso

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli ultimi anni sta riscuotendo un successo notevole, sia sui social che in televisione. Si è ritrovata alla conduzione di molteplici programmi, lo scorso anno nel giro di poche settimane si è ritrovata a condurre Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live Non è la D’Urso e il Grande Fratello Nip. In attesa che ricominci la nuova edizione appena sarà terminata questa Vip, la stiamo vedendo in diretta ogni domenica sera e ieri ha condotto una puntata davvero speciale.

Barbara D’Urso in rosso per la puntata natalizia: che incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara è arrivata in studio con un vestito rosso, in omaggio dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso prima della pausa natalizia. Un look che ha fatto impazzire davvero tutti, e che ha messo in risalto le sue forme mozzafiato nonostante la sua età. Ieri è stata una puntata molto particolare e piena di colpi di scena. Ospite in studio uno dei figli illegittimi di Diego Armando Maradona, che prossimamente indagherà per scoprire tutta la verità, e se dovesse rivelarsi vero, è pronto a conoscere i suoi fratelli.

Barbara ha chiuso la puntata salutando tutti e augurando ai suoi fans uno splendido Natale: il programma riprenderà a gennaio.