Barbara Pedrotti e la sua domenica di studio. Stuzzica l’attenzione la bela giornalista che si dice pronta a qualcosa di nuovo

Barbara Pedrotti è una vera sportiva. La bella giornalista che oggi conosciamo grazie a Sky ha sempre avuto lo sport nel sangue. Basta guadare il suo profilo Instagram per capire che qualcosa di speciale le scorre nelle vene.

Fin da piccola ha praticato diversi sport e la carriera sportiva era quello che aveva sempre desiderato. Ma per un problema al ginocchio non le è stato possibile ma lei lo sport non lo ha abbandonato anche se non può praticarlo a livello professionale lo segue, lo dirige, lo annuncia con le sue trasmissioni. È una delle giornaliste sportive più amate, conosciuta come la signorina delle scommesse. Ecco che così il giornalismo sportivo è oggi il suo particolare modo di dedicarsi allo sport

Forse in pochi se lo ricordano ma Barbara Pedrotti esordì diverso tempo fa come una delle troniste di Uomini e Donne, uno dei programmi tanto amati ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo questa esperienza anche la partecipazione alle selezioni di Striscia la Notizia, fino ad arrivare a quello che le si addice di più con lo sport nel cuore. E ora la bella mora ci annuncia un nuovo progetto in arrivo. Per saperne di più vai alla pagina successiva.

Barbara Pedrotti, sdraiata sul divano e cartella in mano