Beautiful, anticipazioni puntata 21 dicembre: Ridge torna da Brooke?

Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: mentre Flo e Katie si apprestano ad entrare in sala operatoria, Ridge torna da Brooke.

Katie ha ricevuto un’incredibile notizia: c’è un donatore che potrebbe salvarle la vita. L’unica clausola è che lei non sappia mai il suo nome né nessun’altra informazione riguardo alla sua identità. Katie è felicissima e scoppia in lacrime abbracciata al marito e al piccolo Will. Nel frattempo Flo si prepara mentalmente all’operazione per cedere il rene a sua zia. Nonostante abbia paura, la ragazza è felice di poter fare finalmente qualcosa di utile per la sua famiglia.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 dicembre: una nuova Venere?

Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: Katie stringe forte Will

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> In questa foto ci sono quattro cantanti famosissimi all’inizio della loro carriera. Li riconoscereste?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo chiarisce a sua madre che non ha la minima intenzione di far sapere a sua zia che è lei la donatrice. Non vuole che la sua famiglia pensi che lo fa per qualche motivo egoistico. Shauna non è d’accordo, ma accetta la sua decisione… o almeno così sembra. Saprà mantenere la promessa?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che c’è gran fermento in ospedale per il trapianto di Katie. Un incontro tra Katie e Will termina con nuove rassicurazioni da parte della madre, mentre Brooke riceve una vista inaspettata: si tratta di Ridge, di ritorno da casa di Steffy. Per quanto le cose tra di loro vadano male, lo stilista non può non stare accanto a sua moglie in un momento del genere