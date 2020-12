Beautiful, anticipazioni puntata 22 dicembre: Brooke ringrazia il suo angelo

Beautiful, anticipazioni 22 dicembre: mentre Katie e Flo sono sotto i ferri, la famiglia Logan è grata al misterioso salvatore.

È arrivato il grande giorno: a breve Katie e Flo entreranno in sala operatoria per il trapianto che potrebbe salvare la più piccola delle sorelle Logan. Shauna è sempre più convinta che Flo debba dire la ferità a sua zia, mentre Liam ed Hope accorrono in ospedale insieme a Ridge per sostenere la famiglia. C’è un’inconsueta aria di concordia in sala d’attesa e Ridge e Brooke riescono finalmente ad avere un confronto pacifico. Basterà per rimediare a tutti gli errori compiuti in passato?

Beautiful, anticipazioni 22 dicembre: Shauna trama nell’ombra

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l’operazione di Katie lascerà tutti con il fiato sospeso. Mentre attendono, i familiari della Logan parlano tra di loro, consolandosi a vicenda. Brooke ringrazia il misterioso donatore, considerato da tutti un vero e proprio “angelo”, poi si confronta con Hope che nel frattempo è stata informata da Ridge degli ultimi avvenimenti. Hope sa tutto della presunta notte di passione tra Ridge e Shauna e vuole offrire il suo pieno sostegno alla madre.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Shauna non si arrenderà. Rimasta da sola, la Fulton spererà dentro di sé che la verità venga fuori e che sua figlia venga finalmente riammessa in famiglia con tutti gli onori del caso.