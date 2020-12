La serie spagnola Il caos dopo di te ha letteralmente catturato il suo pubblico: due donne sono le protagoniste di un thriller imperdibile.

La conclusiva miniserie Netflix, dal titolo originale in lingua spagnola El desorden que dejas, a soli dieci giorni dal suo debutto sulla piattaforma in streaming raggiunge un notevole numero di apprezzamenti. Numeri tali da farla rientrare in brevissimo tempo nella Top Ten delle visualizzazioni. Il caos dopo di te è tratta dal romanzo omonimo, creazione in toto portata a termine dallo stesso regista della serie, Carlos Montenero.

Il caos dopo di te: trama e curiosità

La storia che sta catturando il pubblico italiano ed oltreoceano si sviluppa su due differenti piani temporali. Le due realtà verrano proposte agli spettatori parallelamente, i quali seguiranno di pari passo lo sviluppo di entrambe le personalità delle due protagoniste femminili. Entrambe, con una passione per la letteratura e per l’insegnamento, saranno il centro della vicenda dalle duplici prospettive. Un racconto contenente una buona dose di suspense, che risulta essere evocativo e di forte spessore emotivo fin dalle prime immagini della sigla.

La vicenda è ambientata in Galizia, dove la carismatica ed imperturbabile Bárbara Lennie, nei panni di Virunca, è un’insegnante del liceo di Novariz. La donna morirà in circostanze misteriose scatenando una serie di inevitabili coincidenze. A prendere il posto nella classe di Viruca arriverà l’impressionabile Raquel, interpretata dalla sorprendente Inma Cuesta.

Il cast ben assortito, tra attori giovani ed altri con molta esperienza, sembra essere più che promettente. Fra questi spicca il nome di Abril Zamora, l’attrice e sceneggiatrice spagnola che ha di recente preso parte al progetto cinematografico de La Vita Davanti a Sé al fianco della meravigliosa Sophia Loren.