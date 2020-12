Carlo Conti: svela l’errore all’anagrafe che cambiò una vita intera

Il presentatore Carlo Conti ha svelato un segreto di famiglia raccontando come quel giorno all’anagrafe cambiò il destino di una vita.

Uno dei più celebri ed amati conduttori italiani, Carlo Conti, si racconta svelando un segreto del suo passato. Quest’ultimo anno per lo showman fiorentino non sono mancate le sorprese, dalla positività al Covid in poi, però, per fortuna quelle belle sembrerebbero infine aver preso il sopravvento. Dunque, per concudere in gran bellezza questo 2020, il personaggio simbolo di Tale e Quale Show voleva condividere con i suoi fan un ricordo della sua infanzia, raccontando in particolare quanto accadde al tempo negli uffici dell’anagrafe.

Il racconto di Carlo Conti: “l’anagrafe sbagliò”

L’episodio in questione, raccontato dal conduttore, riguarda strettamente l’epoca della sua infanzia. Sebbene la vera protagonista della curiosa storia sia l’adorata mamma di Carlo, Lolette Conti, venuta a mancare durante l’estate del 2002, in seguito ad una grave malattia, e con la quale ha sempre dichiarato di aver avuto un bellissimo rapporto. Nonostante la perdita del padre a poca distanza dalla sua nascita, Carlo, ha spiegato come le varie premure della mamma e dei nonni siano state un incredibile incentivo emotivo per affrontare nel modo più coraggioso, e soprattutto negli anni, tale assenza.

L’aneddoto che il presentatore ha voluto svelare riguarderebbe proprio il nome della donna. Difatti la scelta di “Lolette” non fu altro che una svista di un funzionario dell’anagrafe che al tempo confuse la lettera ‘C’, per l’appunto di “Colette”, con la lettera “L”. Il nome originale fu ideato dal nonno di Carlo che, appassionato dalla protagonista omonima di una commedia del XX secolo, aveva optato per tale scelta.

Così, grazie ad uno scherzo del destino ed in seguito all’errore commesso all’anagrafe, la mamma di Carlo prese quel nome e la dolce e pur stramba storia l’accompagnò per tutta la vita.