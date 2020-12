Carlo Verdone in compagnia di una bellissima attrice – FOTO

Carlo Verdone sfoglia l’album dei ricordi e condivide con i fans una foto che risale al 1992 in compagnia di una bellissima Francesca Neri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Una carriera costellata di successi quella di Carlo Verdone, l’attore e regista romano che da poco ha festeggiato i 70 anni. Una vita dedicata alla sua passione più grande, il cinema. Il suo profilo Instagram è come un album dei ricordi, ogni post Verdone racconta attraverso una determinata foto spaccati di vita che appartengono al passato, ma tanto ricordati con profonda nostalgia non solo da Verdone ma dai numerosi utenti che commentano sempre e con garbo i post del regista romano. L’ultimo risale al 1992: in foto lo ritrae accanto alla bellissima Francesca Neri. Occhioni azzurri che risaltano la foto ed un giovane Verdone, insieme che guardano verso l’obiettivo.

Sul set di “Al lupo Al lupo”, l’attore racconta alcuni retroscena: Questa bella foto dove Francesca è splendida fu scattata dal direttore della fotografia Danilo Desideri. “Al lupo Al lupo” fu girato quasi tutto in Toscana…Ricordo un clima sereno e molto collaborativo tra tutti noi. Fu un film felice.

Carlo Verdone e quel rimpianto mai superato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Carlo Verdone, nel ripercorrere alcuni momenti della sua lunga e corposa carriera, racconta un dettaglio a molti sconosciuto e che riguarda uno dei suoi cavalli di battaglia: Viaggi di Nozze, film del 1995 divenuto ormai un cult del cinema italiano. Il regista posta la foto con Claudia Gerini nei panni di una delle tre coppie protagoniste del film, interpretate sempre da Carlo Verdone e rispettivamente con Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Fu un gran successo…ma io non godetti nulla perché finii sotto i ferri nel gennaio del 1996 a pochi giorni dall’ uscita. Mi arrivavano i risultati in clinica, confortato dalle visite dei miei attori raggianti. Ero triste perché non potevo festeggiare nulla.