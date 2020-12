Caterina Balivo fa sognare, minigonna al bar, tutta scosciata, sexy..FOTO

La Balivo condivide una foto in cui appare scosciata e bellissima con una minigonna e gli stivali alti, che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Bellissima la conduttrice Caterina Balivo in minigonna su Instagram in occasione di un compleanno speciale. Non vuole rinunciare a festeggiare nonostante il distanziamento sociale e le misure. Ovviamente festeggerà all’aperto con le giuste precauzioni, nella didascalia ha infatti scritto:”Giornate di sole qui a Roma! Colazione con i miei bambini e ora direzione giardino per festeggiare la signora Mirella. All’aperto, super distanziati, ma un “tanti auguri” va fatto”.

Caterina Balivo in giro per per la città con il monopattino super sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La conduttrice condivide un video in cui si aggira per la città sul monopattino con tacchi vertiginosi e pantaloni in vernice. Rassicura i fan nella didascalia scrivendo:”Nessun pedone ha subito danni durante la ripresa di questo reel. N.B. Cintura nera di monopattino con tacchi, ma mi alleno da dieci anni eh!”. La Balivo è sempre positiva e sorridente, trasmette serenità e felicità. Il suo augurio per questo natale e per i prossimi è che tutti i bambini possano avere un natale sereno come i suoi bimbi. Dal profilo instagram della Balivo appare innamorata in modo smisurato della città in cui vive, Roma, ne apprezza ogni angolo.

Diverse volte ha pubblicato foto o video che la ritraggono in posti bellissimi di Roma, anche recentemente è apparsa su un ponte e il fiume alle spalle, sembra un dipinto. Nella didascalia scrive: “Di fronte ad un tramonto romano è inutile provare a raccontare colori e forme. Si cerca solo di fermare il tempo. Vi auguro una buona serata in questa Giornata Mondiale dei diritti umani, quelli che devono essere riconosciuti all’uomo solo per la sua appartenenza al genere umano. Uguaglianza e inclusività: due valori che devono diventare la normalità della nostra vita, sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Parole importanti e sicuramente forti che ci ricordano che tutti abbiamo gli stessi diritti in modo uguale. Grazie Caterina per essere una fonte d’ispirazione! Dovremmo tutti prendere esempio da queste parole dette con sincerità e volontà di dimostrare qualcosa d’importante.