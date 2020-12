Che tempo che fa: la battuta della Littizzetto su Berlusconi

Nell’ultimo puntata di Che tempo che fa la Littizzetto sorprende tutti con una battuta su Berlusconi. Fazio si mostra imbarazzato.

Una battutaccia su Silvio Berlusconi è volata durante l’ultimo puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai3. Autrice del satirico commento è Luciana Littizzetto. Comica, cabarettista, conduttrice e scrittrice, classe 1964, la Littizzetto è famosa in tutta Italia per le sue battute. In particolare sono i suoi comizi dai toni satirici e irriverenti a intrattenere il pubblico. La Littizzetto non perde occasione per lanciare provocazioni e battute. Questa volta al centro del mirino Silvio Berlusconi.

Che tempo che fa è un programma molto seguito dagli italiani. Protagonista indiscusso dello show di Raitre è Fabio Fazio, nel ruolo di conduttore. Accanto a lui altro personaggio centrale è Luciana Littizzetto che rilegge fatti di attualità in chiave ironica. Un momento irriverente contraddistinto dagli sketch della comica.

Giornalista cambia le consonanti del termine vaccinale: il pretesto per la battuta su Berlusconi

Nella sua tradizionale rassegna dedicata al meglio e peggio della tv e dei social, la Littizzetto nell’ultima puntata del programma ha ripreso la gaffe di una giornalista di Sky Tg 24. Colpita da un lapsus, la donna ha cambiato due consonanti al termine “vaccinale”. Da questo evento Lucina lancia la provocazione su Berlusconi.

“Sai che Berlusconi quando ha sentito campagna vaginale si è già messo in fila! Ha già chiesto: dov’è che ci si vagina?”, ha commentato la Littizzetto. Fabio Fazio si mostra imbarazzato. Una battuta che ha fatto viaggiare il pubblico nel tempo riportando il ricordo ai fatti del 2011.

“Sai che Berlusconi quando ha sentito campagna vaginale e si è già messo in fila!. Ha già chiesto: dov’è che ci si vagina?”@lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/cwW7MEoCOM — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 20, 2020

Questa si aggiunge a una delle svariate battute della conduttrice su Berlusconi. Un vecchio bersaglio su cui la comica torinese ha spesso fatto satira. Sull’account twitter di Che tempo che fa pubblicato un post dedicato.