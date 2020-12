Chiara Carcano, primo piano strepitoso. La FOTO della buonanotte fa sognare

L’influencer Chiara Carcano ha postato uno scatto su Instagram per dare la buonanotte ai fan, prima però ha fatto gira la moda con abiti bellissimi

Chi non conosce Gira la moda? Il gioco fece impazzire moltissime teenager negli anni Novanta per la possibilità di creare outfit sempre diversi e divertenti. Anche Chiara Carcano ieri si è data a moltissimi cambi look, impossibilitata ad uscire come tutti per queste feste natalizie.

Le è venuta in soccorso l’atelier Emilie Store che le ha girato quattro abiti strepitosi che la bella influencer classe 1993 ha deciso di mostrare ai suoi follower direttamente dalla sua camera da letto. Primo tra tutti una tuta intera di velluto nero con scollo all’americana con goccia sul seno e schiena scoperta, il secondo invece un due pezzi di velluto cangiante rosso top e minigonna cortissima.

Chiara ha proseguito poi con un un tubino luccicante senza spalline e drappeggiato in vita – “Così ci arrivo alla Befana”, ha detto nelle stories, e per finire un completo giacca pantalone nero che a suo avviso è indicato per moltissime occasioni, da un colloquio di lavoro fino al primo appuntamento.

Chiara Carcano, nuovo reel divertente che fa impazzire i fan