Chiara Ferragni, toglie la maglia e mostra tutto: nessuno se l’aspettava FOTO

Chiara Ferragni, toglie la maglia e mostra tutto: nessuno se l’aspettava. Il pancione della fashion blogger sta crescendo a vista d’occhio e l’ultimo scatto n’è la prova

Chiara Ferragni è sicuramente la fashion blogger più famosa d’Italia, e una delle più amate del mondo. Da quattro anni è particolarmente sotto i riflettori non più solo per il suo lavoro, ma anche per il suo privato, per la sua storia d’amore con Fedez che fa sognare milioni di persone. I due si sono conosciuti nel 2016 ad un pranzo con amici comuni e i loro fidanzati di allora, e non sapevano che nel giro di pochi anni si sarebbero innamorati, sposati e che avrebbero dato al mondo due bambini. Il secondo (anzi, la seconda) arriverà proprio a marzo, per la gioia di mamma e di papà.

Chiara Ferragni, che schianto nell’ultimo scatto con il pancione: record di likes

Il piccolo Leone ha illuminato le loro vite e ha conquistato fin da subito l’affetto dei fans. Ogni giorno i suoi genitori pubblicano filmati di vita quotidiana che divertono tantissimo gli utenti sui social. Ora che sta per arrivare la sorellina, nessuno ci sta più nella pelle: anche Leone la sta aspettando con impazienza e curiosità.

La bambina nascerà a marzo proprio come Leone, e più o meno nel periodo in cui il suo papà sarà impegnato al Festival di Sanremo. Con la speranza che aspetta che Federico finisca di cantare, i fans non vedono l’ora di conoscerla.