Claudia Dionigi: mozzafiato, l’outfit perfetto per un Natale insolito – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, regala un prezioso consiglio per un insolito e bellissimo outfit di Natale.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e ad oggi popolare influencer italiana, ha deciso di dedicarsi ai suoi follower nella giornata di oggi. Il consiglio di Claudia Dionigi riguarderebbe un modo alternativo di affrontare le feste natalizie di quest’anno. Visto lo stato di profondo cambiamento rispetto alle scorse annualità, perché non approfittare della situazione e scegliere un outfit dalle tinte anticonformiste? Una trovata geniale che i suoi fan sembrano aver notevolmente apprezzato.

Leggi anche —>>> Claudia Dionigi, saluta i fan con linguaccia e sguardo sensuale – FOTO

Claudia Dionigi: Natale total pink ed anticonformista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Claudia Dionigi, se il “buongiorno” si vede dal mattino per lei sarà divino – FOTO

L’ultimo scatto pubblicato dalla nota influencer romana è apparso sulla home di Instagram meno di un’ora fa. Claudia, oltre a mostrare uno sfondo prettamente naturale, per cui si evince il suo amore per le piante, mette in evidenza anche il suo originale outfit.

Si tratta di un maglioncino ricamato di colore rosa che sembra ripararla in modo impeccabile dal freddo invernale, oltre che a donarle incredibilmente. Per il resto è total black, dal dolcevita ai comodi leggings indossati per l’occasione. Dunque, un abbigliamento sicuramente volto alla comodità ed al voler essere originale anche in un giorno così importante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Vi è inoltre una frase ad accompagnare il post di Claudia: “Cobrine belle buon inizio settimana a tutte…aspettando questo Natale sicuramente diverso e insolito🎄”.Per poi porre una domanda, seppur semplice, abbastanza premurosa ai suoi fan: “Come state?❤️”