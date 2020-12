Diletta Leotta, allenamento bollente con top e pantaloncini super aderenti – Foto

Diletta Leotta in tenuta d’allenamento fa girare la testa ai fan con un nuovo scatto che pubblica su Instagram.

Diletta Leotta continua a stuzzicare le fantasie dei suoi fan. Top sportivo super aderente che mette in evidenza il suo seno prosperoso, da capogiro.

Pantaloncini da ciclista che mettono in evidenza il suo lato B sporgente, da fare invidia.

Diletta Leotta: la carriera e la vita privata

Un volto super famoso quello di Diletta Leotta che da qualche anno è sulla cresta dell’onda. Una delle influencer più seguite d’Italia è nata a Catania nel 1991 e, ad oggi, vanta milioni di follower su Instagram.

Si è laureata in giurisprudenza alla Luiss Guido Carlo di Roma e, nel 2009, ha partecipato a Miss Italia, venendo eliminata ad un passo dalla finale.

Il suo successo ha raggiunto l’apice nel 2020 quando ha partecipato al Festival come co-conduttrice insieme ad Amadeus e ad altre sue colleghe. Anche in quel caso, la Leotta ha indossato degli abiti che hanno messo in particolare evidenza le sue forme generose.

Ama moltissimo la moda. Prima del Covid, infatti, era stata avvistata alla sfilata di Etro. Anche a bordo campo sfoggia sempre look diversi: jeans, mini abiti, trench, ecc.

Per tantissimi anni la Leotta è stata fidanzata con l’imprenditore Matteo Mammì. Successivamente, le sono stati attribuiti moltissimi flirt. Ufficiale (è stato reso quello con il pugile Daniele Scardina).

Con il pugile sembrava finita ma il diretto interessato qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista dove rimesso in gioco l’ipotesi del ritorno di fiamma. Ecco quali sono state le sue parole: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”.

Parole ben precise che non lasciano dubbi. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi.

Nel frattempo, la Leotta non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti tanto amati dai fan: “Wow ❤️😮, Che PANETTONE, Fisicaccio 💪🏻, ecc”.