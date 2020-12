Dorato e mozzafiato: l’abito della sensuale Carolina Marconi – FOTO

Carolina Marconi si mostra sui social sensuale più che mai. Su Instagram pubblica una foto in cui indossa un abito dorato che risalta le sue curve e la sua luminosità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Carolina Marconi è una protagonista indiscussa dei social. Su Instagram posta scatti in cui si mostra bellissima nella sua quotidianità.

Concorrente tra le più chiacchierate della quarta edizione del GF, dopo alcuni lavori nel mondo dello spettacolo, Carolina spopola sui social diventando una influencer a tutti gli effetti. 183 mila i follower che la seguono. Tanti i commenti e i likes a ogni suo scatto in cui si mostra bellissima.

La Marconi si distingue per un fisico dalle curve mozzafiato. Nell’ultimo scatto postato si mostra sensuale con indosso un abito dorato. Corto e monospalla il capo esalta la femminilità di Carolina mette in risalto la sua bellezza. Un gioco di paillettes rende il look ancora più stiloso. Sensualità ed eleganza si uniscono e vengono esaltate dal dettaglio della spalla scoperta. Il capo è firmato Aloha, brand fondato dalla stessa Marconi.

Marconi: non solo influencer ma anche imprenditrice di moda

Lunghi capelli corvini, grandi occhi neri, Carolina ha origini venezuelane. 42 anni, alta 173, dopo la partecipazione al GF ha avuto una grande popolarità.

A seguito del reality esordisce nel mondo della musica formando il gruppo “Las Hermanas”, insieme alla sorella. Dopo alcune comparse sul piccolo e grande schermo, si lancia nel mondo dell’imprenditoria. Dal 2013 Carolina lavora nel settore della moda. Ha creato una propria linea di scarpe e poi aperto lo store Aloha a Ponte Milvio a Roma. Spesso sui social mostra le sue creazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Dopo sedici anni dal suo esordio nella casa del GF, Carolina non smettere di catturare l’attenzione. La sua bellezza e il suo carisma lasciano i suoi follower sempre senza fiato.