Elena Morali, il davanzale esplode. La scena di un film a luci rosse | FOTO

Elena Morali infiamma il web con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram: il seno generoso si impone alla vista, suscitando le reazioni dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

“Ciao, mi chiamo Elena Morali, e non vedo l’ora di ricominciare a vivere normalmente“: queste le parole che accompagnano l’ultimo scatto postato da Elena Morali. L’ex pupa, che indossa una camicetta color ocra scuro, la lascia sbottonata per la gioia dei fan che la seguono. Il davanzale esplosivo della Morali si impone alla vista, la scena sembra quella di un film a luci rosse.

Gli utenti non possono far a meno di scatenarsi: “Spettacolo“, “Sei meravigliosa!“, le scrivono nei commenti.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone, un buongiorno a luci rosse: gambe nude e posa da brividi | FOTO

Elena Morali: alcune curiosità sulla showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

LEGGI ANCHE —> Floriana Messina, a Natale un regalo coi fiocchi: la FOTO che strega i fan

Nata in provincia di Bergamo nel 1990, Elena Morali si è fatta conoscere al grande pubblico per le indiscutibili qualità fisiche. Bionda, occhi azzurri, e con un fisico da mozzare il fiato, la carriera dell’influencer è iniziata all’interno del mondo della moda, tramite l’accesso a svariati concorsi di bellezza.

Nel 2010, la notorietà di Elena raggiunge l’apice con la partecipazione a La Pupa e il Secchione, programma condotto da Enrico Papi. Successivamente, la Morali entrerà nel cast di Colorado come conduttrice, e prenderà parte anche al reality L’Isola dei famosi, nel ruolo di concorrente.

La sua vita privata continua ad essere chiacchieratissima. L’influencer ha infatti intrattenuto diverse relazioni, nonostante la più famosa resti quella con Gianluca Fubelli, comico di Colorado. Con quest’ultimo, noto come “Scintilla“, Elena avrebbe chiuso in malo modo, dopo averlo tradito con Daniele Di Lorenzo: la Morali stessa ammise, di fronte a Barbara D’Urso, di aver amato due persone contemporaneamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Attualmente, la Morali è fidanzata con Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, e i due spesso si lasciano andare a scatti bollenti e a dediche speciali su Instagram. Nonostante il loro rapporto sembri vivere alti e bassi, la coppia si mostra felice ed affiatata come non mai.