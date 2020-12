Esplosione in una fabbrica di munizioni, ci sarebbero tre vittime

Violenta esplosione poco fa a Chieti in una fabbrica di munizioni. Sembra ci siano tre vittime, i Vigili del Fuoco sono in azione

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime. — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020

La tragedia si è consumata poco fa alla Sabino Esplodenti Srl. La notizia ha avuto conferma diretta a Tgmax da parte del sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci: “Sono stato allertato dal prefetto”, riferisce il primo cittadino, “mi sto recando ora sul posto”.

Attualmente il traffico è bloccato sulla Statale 16 in località Le Morge di Torino di Sangro per consentire ai camion dei Vigili del Fuoco di poter transitare.

La Sabino Esplodenti Srl è stata fondata nel 1972, e si è da subito contraddistinta nel recupero di esplosivi da armamenti dismessi. L’azienda in provincia di Chieti si occupa di demilitarizzare “tutti i tipi di munizionamento convenzionale, bombe di aereo, sistemi d’arma, razzi, mine navali”. Sempre sul sito della ditta si legge che “il 95% dei materiali recuperati viene riutilizzato in campo civile”.

L’incidente a Casalbordino, in provincia Chieti, dove poche ore fa si è verificata un’esplosione in una fabbrica di munizioni. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco, che si trovano già sul posto per evacuare l’area, ci sarebbero tre vittime, i dati però sono in costante aggiornamento.

