Fabrizio Corona, la dedica d’amore che lascia perplesso il web – FOTO

Fabrizio Corona in una versione tenera, dolce: il suo messaggio d’amore pare tuttavia non essere stato apprezzato da molti.

Fabrizio Corona lancia una dedica d’amore sul profilo social, con tanto di foto: lo scatto risale a diversi anni fa quando teneva sulle spalle il figlio, Carlos Maria, nato dal matrimonio con la modella Nina Moric. Corona jr. appena 18enne oggi, era ancora piccolino nella foto che il papà ha condiviso. Un momento tenero tutto loro, nonostante fossero probabilmente in qualche partita di beneficienza, sullo sfondo infatti pare sia un campo da calcio e Fabrizio Corona è seminudo, indossa solo dei pantaloncini. Ti porto via con me…una dedica d’amore bellissima ma che non ha messo tutti d’accordo sul web: se molti follower sostengono il loro beniamino spendendo belle parole d’amore, Un grande amore. Tutte le foto di Fabrizio con Carlos sono piene d’amore… Alcuni invece non credono nel ruolo di Fabrizio come genitore, lanciando una frecciatina e cioè che sarebbe meglio lasciarlo dove si trova in questo momento. Commenti anche più forti, che non dovrebbero essere scritti a prescindere per una questione di pudore.

Fabrizio Corona, una questione di “denti”…

Noto a tutti quanto Fabrizio Corona sia un personaggio che ama rompere gli schemi, uno stile di vita da sempre. Questa foto può essere una dimostrazione di questa premessa: due giorni fa ha condiviso un selfie con tanto di scritta F****lo. Quello che subito tutti hanno notato è la bocca non completamente curata, evidenti i problemi alle gengive ed ai denti. Ma la cosa più grave è come le cose vengano dette. Tutti ad accanirsi contro Corona: i commenti sono spiacevoli…salve rare eccezioni in cui invece lo si invita a sorridere comunque alla vita.

Si parla tanto di lotta al body shaming ma evidentemente per molti è solo un finto perbenismo, le risposte cattive a questo post sono infatti una chiara dimostrazione.