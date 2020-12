Federica Nargi: trasparenze ed abito in pelle, al sole è un incanto – FOTO

La bellissima modella Federica Nargi si mostra nell’ultimo scatto con impavide trasparenze ed un abitino in pelle mozzafiato.

Molti nella giornata di oggi hanno preferito esporsi alla luce solare piuttosto che rintanarsi nelle proprie abitazioni. Tra queste vi è un impavida modella italiana, la bellissima Federica Nargi, in posa per catturare quanta più vitamida D possibile. Ecco lo scatto che vedendo come protagonista la celebre showgirl ha gratificato lo sguardo dei suoi numerosissimi fan.

Federica Nargi: meraviglia in una giornata di sole

La fotografia è apparsa meno di un’ora fa sul profilo ufficiale Instagram della modella di origini romane. Bellissima è un aggettivo riduttivo. Federica nella giornata di oggi ha deciso di godere dei privilegi del sole e di accompagnare la sua routine con un outifit sapientemente scelto. Un abitino succinto in pelle nera a delineare il suo fisico perfetto e non solo.

Ad attirare lo sguardo dei suoi follower sono le calze che indossa, firmate dal marchio italiano Goldenpoint e di una tinta che sembra ricordare l’arrivo imminente delle feste natalizie. Ecco, infatti, che la didascalia allo scatto mostra la seguente e semplice dicitura: “Sunny Day ☀️🎄“. Le fan della modella, evidentemente rapite dalla curiosità, non hanno perso tempo per chiederle dove avesse aquistato anche il suo vestito.

Senza mezzi termini, Federica, esordisce con vari hashtag da accompagnare al suo post, tra molti quello in evidenza è #creailtuostile, che risulta essere incredibilmente appropriato per una posa così originale e dai tratti incredibilmente luminosi.