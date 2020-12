Federica Pacela, in intimo di fronte all’obiettivo: perizoma spaziale | FOTO

La sexy influencer Federica Pacela si mostra in intimo di fronte all’obiettivo: il perizoma accende le fantasie dei fan, che corrono a cliccare “like”

“Invia la foto ad un amico per augurargli una buona visione con bel culedì“: questa è la didascalia che accompagna l’ultimo post Instagram di Federica Pacela. L’influencer, con indosso un sensualissimo completo intimo, si scatta una foto di schiena, con il lato B che si staglia di fronte all’obiettivo della fotocamera. I fan sono estasiati della visione, il perizoma accende le loto fantasie più proibite.

I complimenti per la Pacela si sprecano: “Incantevole Fede!“, “Bellissima“, scrivono gli utenti.

Federica Pacela: biografia e carriera

Classe 1986, la nota influencer è originaria di Biella, in Piemonte. Ha raggiunto la notorietà per aver partecipato al programma Ex on the beach, in onda su MTV con la conduzione di Elettra Lamborghini. Ma gli esordi della Pacela si legano al mondo del beauty.

Dopo il diploma di istituto tecnico, Federica ha infatti intrapreso gli studi per divenire hair stylist, e si è affermata come make-up artist. Il sogno nascosto della bella piemontese è tuttavia quello di sfondare nel mondo dei social. La Pacela stessa, con tono ironico, si è definita una “social dipendente“.

Attualmente, Federica lavora principalmente attraverso il suo account Instagram, pubblicizzando marchi e brand di cui è testimonial. Ma non mancano scatti e video a luci rosse, in cui la Pacela offre agli utenti tutta la propria bellezza. Il suo profilo, che conta oltre 770 mila followers, è uno spettacolo per maggiorenni.

Attualmente, la bella Federica sembrerebbe essere single. In passato, l’influencer si è legata a Yuri Rambaldi, spogliarellista, noto per aver partecipato a L’Isola dei famosi. Tuttavia, a causa di un tradimento da parte di quest’ultimo, il loro amore sarebbe giunto al capolinea.