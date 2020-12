Francesca Fialdini bella e raggiante negli scatti dopo l’intervista a Panariello – Foto

Francesca Fialdini pubblica qualkche scatto dell’incontro avuto ieri con Giorgio Panariello a Da noi…a ruota libera.

Francesca Fialdini ha voluto condividere qualche scatto dell’incontro avuto con Giorgio Panariello durante il programma “Da noi…a ruota Libera”, andato in onda il 20 dicembre su Rai Uno.

Un incontro ricco di spunti e di argomenti dove il comico toscano ha voluto fare un ritratto a 360° della sua vita privata e professionale, a cominciare dai ricordi di Natale che più gli stanno a cuore.

L’intervista di Francesca Fialdini a Giorgio Panariello

Panariello ha ricordato anche suo fratello Franco, scomparso prematuramente dopo aver lottato per anni contro la dipendenza della droga. Il comico ha ammesso anche di sentirsi in colpa a volte: “Essendo nato prima sono stato adottato dai miei nonni che poi non hanno più potuto permettersi di adottare un altro bambino, per cui Franco fu affidato a un istituto. Sta tutto lì”.

Riflessioni molto toccanti quelle di Panariello che ha aggiunto: “Se fossi nato l’anno dopo in Istituto probabilmente ci sarei finito io. Non so se avrei ripercorso la sua stessa strada ma sicuramente non sarei qui adesso”.

Il fratello non è molto per droga ma, durante una cena con gli amici nel giorno di Santo Stefano, ha avuto un malore ma non è stato soccorso. Giorgio Panariello ha parlato di questo tragico episodio anche in un libro, per spiegare a chi è in difficoltà che si può uscire dalla tossicodipendenza.

Panariello nell’intervista ha anche raccontato di aver sempre sognato di fare l’attore. Usava la spazzola di sua nonna come microfono e si intervistava da solo.

Un’intervista che ha toccato nel profondo anche Francesca Fialdini che sui social l’ha definito un “incontro speciale”.

Un anno ricco di soddisfazioni per la Fialdini che riesce a tenere incollato il pubblico con il suo programma in onda tutte le domeniche pomeriggio.

