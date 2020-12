I concorrenti del GF Vip e Alfonso Signorini pronti ad augurare al pubblico un buon Natale con la puntata di questa sera che sarà all’insegna di ospiti e sorprese

La puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 21 dicembre, del Grande Fratello Vip sarà davvero speciale. Si parlerà delle ultime dinamiche della casa ma soprattutto si festeggerà in anticipo il Natale. Il reality non andrà infatti in onda venerdì 25 e quella di questa sera sarà l’occasione per Alfonso Signorini e i Vip in casa di augurare a tutti buone feste. È stata anticipata la presenza di due ospiti: Arisa e Alberto Urso. I due cantanti avranno modo di affiancare i concorrenti nell’esibizione di due brani natalizi che hanno imparato nelle ultime ore.

Sarà protagonista della serata anche Cristiano Malgioglio che, dopo essere stato eliminato allo scorso televoto, rientrerà in casa per una sorpresa. Proprio quest’ultimo aveva richiesto al conduttore la possibilità di incontrare Arisa e condividere insieme a lei il panettone. Sembra quindi che il suo desiderio si avvererà.

Sorprese e tante emozioni in vista per i concorrenti ancora in gara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il televoto vede questa settimana scontrarsi Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Non ci sarà nessuna eliminazione, come preannunciato venerdì da Signorini. Il meno votato andrà di diritto in nomination nella puntata di lunedì 28. Per alcuni di loro non mancheranno però le sorprese. In particolare Andrea Zelletta avrà modo di contattare telefonicamente un proprio caro e non mancheranno le emozioni neanche per Tommaso Zorzi.

L’influencer ha affrontato una forte crisi che l’ha portato a fare le valigie e pensare seriamente di abbandonare la casa. La sua decisione è rientrata e il giovane è rimasto in gioco, tuttavia il Grande Fratello ha pensato bene di regalargli una sorpresa speciale. Anche Giacomo Urtis potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con una vecchia fiamma.

Si parlerà degli ultimi ingressi avvenuti nella scorsa puntata e di come hanno affrontato i primi giorni all’interno della casa. Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti hanno completato ufficialmente il cast di quest’edizione che andrà in onda fino a febbraio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I Vip e Alfonso Signorini terranno compagnia al pubblico anche il 31 dicembre con una serata speciale all’insegna di ospiti e festeggiamenti, in attesa di dare il benvenuto al 2021.