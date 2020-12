Grande Fratello Vip, riassunto 21 dicembre: mille sorprese per Natale. Stasera puntata atipica in onore dei pochi giorni che mancano alle feste

Al Grande Fratello Vip si respira aria di festa: mancano pochi giorni a Natale e la puntata è cominciata con la presentazione del presepe natalizio che è stato preparato nella casa. Subito dopo siamo entrati nel vivo delle dinamiche: lo scontro tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet: la Ruta sostiene che Samantha sia arrivata per rubarle il ruolo di “tuttofare” nella casa. Questo ha dato vita ad uno scontro che non è stato affatto chiarito tra le due donne.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta contro Samantha De Grenet

Tommaso Zorzi ha ricevuto una sorpresa da sua sorella, che dopo la crisi vista in televisione di un paio di giorni fa, ha deciso di andare a fargli una sorpresa per rassicurarlo e dirgli che fuori va tutto bene. Successivamente Alfonso Signorini ha deciso di indagare un po’ su Pierpaolo Pretelli che è rimasto scosso dal suo incontro con la sua ex Ariadna. Intanto nell’ultimo periodo Pierpaolo si è avvicinato molto a Giulia Salemi, ma per il momento tra loro non c’è altro che un’amicizia speciale. Alfonso ha affrontato anche la tematica tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che condividono un’amicizia speciale ma da parte di Rosalinda nell’ultimo periodo sembra essere nato un sentimento più profondo.

