Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: mentre Salvatore e Laura si preoccupano per Marcello, Vittorio affronta Adelaide.

Il Natale è ormai alle porte, ma le feste sembrano portare molta discordia nella Milano dello scorso secolo. Adelaide, furiosa perché Marta e Vittorio hanno intenzione di passare la Vigilia con Beatrice ed i suoi figli, decide di tentare una mossa azzardata. La contessa paga alla donna un viaggio a spese del Circolo per lei e per i suoi figli, così da non averli tra i piedi durante le feste. Nel frattempo Marcello ha spezzato il cuore di Roberta per salvarla dalle minacce del Mantovano, ma adesso lei è partita per Bologna e lui non sa più che fare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 dicembre: Marcello e Ludovica sempre più vicini

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Laura e Salvatore sono davvero preoccupati per la stabilità mentale di Marcello. Mentre progettano un modo per aiutarlo, però, l’amico si avvicina sempre di più a Ludovica. Che quel famoso bacio abbia sortito qualche effetto?

Nel frattempo Federico è ancora indeciso sul perdonare Silvia o meno. La madre lo vorrebbe disperatamente a casa per Natale ed anche Luciano preme perché il ragazzo le dia una seconda chance.

Ma Federico non è l’unico ad avere problemi di famiglia: sempre dalle anticipazioni scopriamo infatti che, venuto a conoscenza del sotterfugio di Adelaide, Vittorio si recherà a casa Guarnieri per affrontarla.