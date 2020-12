La Vita in Diretta interrotta per Natale, Alberto Matano sostituito da un altro volto amato

Il giornalista Alberto Matano per le feste natalizie verrà sostituito da Insinna e lo Zecchino d’oro, uno slittamento necessario per la Santa Messa

Per le celebrazioni natalizie del 24 e il 25 dicembre il programma “La Vita in Diretta” condotta dal giornalista Alberto Matano sarà sospesa per fare posto ad un altro volto noto delle reti Rai. La Rai ha già annunciato che a partire dalle 18 del 24 dicembre verrà trasmessa “L’Eredità” di Flavio Insinna, in anticipo rispetto all’orario tradizionale poiché alle 19.20 sarà trasmessa la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco,

Quest’anno per rispettare il coprifuoco delle 22 infatti la celebrazione verrà anticipata costringendo uno slittamento generale di tutte le trasmissioni televisive. Prima di Insinna andrà invece in onda lo speciale dello Zecchino d’oro intitolato “L’Attesa”, condotto dai bravissimi Cristina D’Avena e Paolo Belli direttamente dall’Antoniano di Bologna.

Record di ascolti per la trasmissione “La Vita in Diretta”

La trasmissione condotta da Matano sta registrando record di ascolti in queste settimane tanto che il conduttore ha manifestato la cosa con non poco entusiasmo sulla sua pagina Instagram ieri con un post: “Pedalando pedalando, grazie a tutti per questo incredibile percorso insieme! Anche ieri record”. Tra settembre e novembre 2020, la media degli ascolti de La Vita in Diretta è stata del 15,41% di share.

Ieri in puntata poi è stata ospite anche Andrea Delogu con cui si è aperto un siparietto comico tra i due. La Delogu aveva condotto il programma quest’estate accompagnata con Marcello Masi, e Matano la stava intervistando sulle sue prossime avventure lavorative.

Ad un certo punto dell’intervista, Alberto Matano ha visto che Andrea Delogu guardare ripetutamente le sue scarpe e le ha gentilmente chiesto cosa stesse facendo. La Delogu che non ha mai avuto timore a manifestare ciò che pensa ha risposto ingenuamente: “Stavo staccando un pezzo di etichetta perché sono nuove. Le ho prese per venire qui”.