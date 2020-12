Larissa Lima di 90 giorni per innamorarsi ed Eric Nichols si dicono addio

Larissa Lima di 90 giorni per innamorarsi ha confermato, tramite il proprio profilo Instagram, la fine della propria storia con Eric Nichols

Larissa Dos Santos Lima, star di 90 giorni per innamorarsi, ha confermato che lei ed Eric Nichols hanno ufficialmente deciso di chiudere dopo la loro relazione. La 34enne, star del reality, ha comunicato ai follower del proprio profilo Instagram.

“Da quando ho iniziato la mia presenza sui social media, sento che abbiamo creato un rapporto di fiducia. Per questo motivo – ha proseguito – mi sento in dovere di comunicarvi quando succede qualcosa di importante nella mia vita. Non ho più una relazione – ha annunciato –. Abbiamo deciso di seguire percorsi separati per ora. Siamo persone diverse che si sono allontanate alla ricerca di sviluppo e felicità“. La brasiliana ha aggiunto sperando che i suoi ammiratori avrebbero compreso la sua scelta di separarsi da Nichols.

LEGGI ANCHE —> Giorgia Rossi, l’outfit di jeans fa il pieno di like – FOTO

Larissa Lima, gli indizi sulla fine della sua storia con Eric Nichols