Lotto, ufficiale: cambia l’orario dell’estrazione per il 24 e il 31 dicembre. La comunicazione dalll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’agenzia delle dogane e dei Monopoli ha reso noto che per i giorni 24 e 31 dicembre, come di consueto, cambierà l’orario dell’estrazione dei numeri del Lotto. I giocatori dovranno anticiparsi e potranno sapere prima della cena natalizia se le loro giocate saranno state quelle fortunate. Ciò per permettere anche alle persone impiegate dietro la macchina del gioco delle estrazioni di anticiparsi per le cene del Natale e del Capodanno. La raccolta del gioco per le estrazioni del 24 e 31 dicembre 2020 terminerà alle 17:30. Alle !8:00 avverrà l’estrazione con il deposito delle matrici ottiche, così come previsto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. Si ricorda che le estrazioni possono essere controllate sul sito Sisal.it. Per gli amanti della tradizione è sempre valida la pagina specifica del televideo Rai.

Leggi anche > Test visivo

Estrazioni del Lotto, cambiano gli orari del 24 e 31

Leggi anche > Test: scopri chi sei

Gli italiani saranno alle prese non solo con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria. Cambiano per due giorni anche le abitudini per coloro i quali sono giocatori consueti del Lotto. Per le festività di Natale infatti, tutta Italia sarà zona rossa nelle giornate topiche, ossia dal 24 al 26 e dal 31 al 1, e dal 5 al 6 di gennaio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.