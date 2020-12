Lucia Javorcekova, la “chiave” di volta della sensualità. Senza veli imperdibile – FOTO

La fotomodella russa, Lucia Javorcekova regala una gioia immensa ai follower di Instagram, con un “senza veli” incandescente: “illegale”

Non poteva mancare la bellezza ammaliante di Lucia Javorcekova, come regalo sotto l’albero di Natale. I follower sono rimasti sbalorditi da cotanto fascino, elevato all’apice delle possibilità. Questa volta Lucia sveste tutti i suoi “veli” e propone un primissimo piano di pura sensualità.

E pensare che è sbarcata in Italia per puro gusto del “gioco”. Non accorgendosi che da un momento all’altro avrebbe scalato gerarchie impensabili, attraverso scatti provocanti e concorsi di bellezza imperdibili. Uno fra questi è senz’altro “Escile“, la kermesse di visibilità che ha lanciato definitivamente le sue ambizioni in pubblico.

Lucia non ha mai rinunciato ai dettagli di seduzione, attraverso foto che la ritraggono in costume e con la sua caratteristica principale: bellezza formosa e “illegale”. Il contorno paesaggistico mozzafiato è spesso solitario, volto a catturare le attenzioni di una femminilità singolare e di un pubblico che difficilmente rinuncia alle sue imperdibili iniziative glamour

Lucia Javorcekova, un solo ostacolo la separa dal “paradiso”

Con l’ultimo scatto in “preda” alla solita e “colossale” bellezza ha davvero sbaragliato l’intera concorrenza femminile, lasciando di stucco i follower di Instagram. Lucia Javorcekova ringrazia tutti per l’affetto e il calore dimostrato per la sua spettacolare icona statuaria e rilancia ancora una volta e con il solito e accattivante spirito di sensualità, le sue infinite ambizioni da fotomodella.

Lo fa in occasione del Natale, dell’ultima curva prima dell’inizio di una nuova era, segnata magari da qualche opportunità di maggiore blasone. Questa volta a rendere affascinante l’atmosfera non è il classico costume striminzito, a cui i fan sono abituati. Ma un “senza veli” da arresto cardiocircolatorio.

I fan vanno a sbirciare ogni dettaglio intimo di Lucia, separato solo da un outfit inusuale, che rappresenta una grossa chiave tapezzata di mosaici di stoffa. Sotto? Il sogno più bello che i follower possono raccontare, mentre lei si sente forte, potente e in grado di eludere le opinioni della critica, celebrando in maniera accattivante una femminilità dentro e fuori da ogni confine