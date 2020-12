Maria Pia Calzone, conosciuta come la “Donna Imma” di Gomorra condivide un suo scatto magnifico e lancia una riflessione molto sentita e apprezzata

Una donna d’altri tempi che quasi con difficoltà si trova oggi su Instagram. Semplice ma sempre elegantissima e piena di classe. Lei è Maria Pia Calzone, l’attrice che abbiamo imparato a conoscere nel ruolo di Donna Imma in Gomorra e per molti da allora è diventata uno dei personaggi preferiti di sempre. Suo social incassa ogni volta il pieno di like a dimostrazione del fatto che una donna possa ricevere tanti complimenti senza per forza doversi togliere qualcosa di dosso.

Maria Pia Calzone con la sua genuina, quel bellissimo sorriso ed i suoi pensieri profondi non è mai banale, ecco perché piace ad una larga fetta di pubblico. Oltre che in Gomorra l’abbiamo vista in altre diverse fiction come Distretto di Polizia, Salvo D’Acquisto, Don Matteo 5, L’Inchiesta, Era mio fratello e molte altre anche se per molti il personaggio di Donna Imma è rimasto nel cuore.

Quella donna cinica, scaltra e spietata non si dimentica facilmente anche se dietro quel personaggio c’è anche una donna di grande fascino e femminilità che sa trasmettere anche tanta delicatezza.

Maria Pina Calzone, bellissima e intrigante come non mai

Uno scatto meraviglioso, primo di charme e classe, come quelli a cui la bella attrice ci ha abituato. Non si smentisce mai Maria Pia Calzone che anche in questa settimana natalizia ci delizia con una sua foto a dir poco stupenda e una massima da non sottovalutare.

Seduta ad una sedia, con addosso un magnifico abito nero fissa la camera e ci fulmina con il suo sguardo. Scollatura molto accentuata ma non provocante, braccio poggiamo sulla spalliera della sedia e gambe incrociate in un modo così divino che solo lei poteva regalarci qualcosa del genere.

I fan come sempre l’acclamano e il risultato è straordinario. A corredo della foto inserisce una frase de “La signora della porta accanto” che invita tutti a riflettere: “Un tempo pensavo che succedessero cose straordinarie sotto le gonne delle donne”.