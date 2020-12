L’ex velina Melissa Satta annuncia tramite un post social la separazione dal marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, dopo ben nove anni di relazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Questa volta la decisione appare definitiva, dopo una prima crisi avvenuta a inizio 2019 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno deciso di separarsi ufficialmente. Una relazione durata nove anni e che ha portato alla nascita del figlio Maddox che proprio l’ex velina descrive come “il regalo più bello“. Dopo diversi gossip diffusi sono stati proprio i diretti interessati ad annunciare la loro rottura tramite due post condivisi con la medesima foto che li ritrae insieme al figlio.

LEGGI ANCHE -> Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: il drammatico racconto

Il divorzio tra Melissa Satta e Prince Boateng: “In totale serenità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE -> Giorgio Panariello, la rivelazione su Carlo Conti: “Mi chiamò alle 7 del mattino”

I motivi che hanno portato al divorzio non sono stati dichiarati, sebbene si parli di differenze inconciliabili. Tuttavia entrambi ci hanno tenuto a sottolineare il rispetto e il bene che provano l’uno per l’altra. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione” -recita il post condiviso- “nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità“.

Una pace voluta anche e soprattutto per il bene del figlio, nato nel 2014, per il quale continueranno a essere un punto di riferimento. “Per la sua crescita“, rimarcano entrambi. Melissa ha poi aggiunto, a differenza del calciatore, un ringraziamento al suo ormai ex compagno. “Grazie per questi nove anni e per il regalo più bello, Maddox“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng)

Per Kevin Prince si tratta del secondo divorzio, dopo quello con la prima moglie Jenny. Da questa unione nacque il suo primo figlio, Jermaine-Prince. Dopo essere giunto in Italia per lavoro conobbe Melissa e scoppiò l’amore. Nel 2016 decisero di unirsi in matrimonio dopo la nascita del piccolo Maddox. Sebbene abbiano tentato di risolvere i loro problemi in passato, questa volta la scelta di separarsi pare definitiva.