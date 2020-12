Mercedesz Henger ha pubblicato alcune foto immersa in uno scenario innevato in mezzo a dei bellissimi cani lupo

La figlia di Eva Henger continua a solleticare le fantasie dei suoi follower con degli scatti in mezzo alla neve mentre gioca con dei bellissimi cani lupo. Nonostante il freddo Mercedesz indossa una canotta viola per uno shooting fotografico in un agriturismo. Lo sguardo di ghiaccio fa a gara con quello del “suo” cucciolone che riempie di coccole e tenere effusioni. Immersa in mezzo alla natura riscalda l’animo dei suoi seguaci che in poco tempo hanno riempito di cuoricini e commenti la bella Mercedesz Henger. La influencer ha dedicato al suo amore per gli animali la lunga didascalia alle sue immagini. Descrivendo al meglio le sensazioni provate in mezzo ai meravigliosi esemplari di cane: “Ogni volta che faccio qualcosa con gli animali, mi viene voglia di lasciare tutto e andare a vivere in mezzo a loro”.

Le foto di Mercedesz Henger in mezzo ai cani lupo

Ed eccola Mercedesz Henger in mezzo ai cani lupo. Sembra proprio una amazzone che sfida il freddo pur di stare con i suoi amati animali. La bella figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi resta il sogno proibito per molti suoi ammiratori. È infatti fidanzata con Lucas Peracchi. Sebbene nelle ultime ore siano stati diffusi dei rumors sulla fine della loro storia d’amore, la stessa Henger ha tenuto a precisare che non c’è niente di vero. Lei e il suo fidanzato trascorreranno le feste insieme e anzi ha tenuto a precisare che le fonti da cui sono partite tali affermazioni non sono per niente attendibili.

La notizia era stata data da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari durante un’edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.