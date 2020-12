Miriam Leone: “Mi vedrete completamente trasformata …” Irriconoscibile – FOTO

Miriam Leone posta sui social una foto che spiazza tutti. Un look completamente diverso dal solito, svela: “Mi vedrete completamente trasformata…”

Circa un’ora fa Miriam Leone, ex Miss Italia ed oggi attrice, ha condiviso sul popolare profilo Instagram una foto in compagnia di Stefano Accorsi. Quello che si nota subito è come la Leone abbia cambiato look, tanto da essere letteralmente irriconoscibile. E l’annuncio viene fatto dalla diretta interessata: “Mi vedrete completamente trasformata…”. I capelli sono più scuri, almeno così sembra dalla foto, frangia cortissima e legati. Gli occhi sono scuri, lo sguardo è serio, quasi sofferente. La Leone è nel cast del film “Marilyn ha gli occhi neri” e l’ha annunciato ai suoi sostenitori con uno scatto fatto durante le riprese con accanto il collega Accorsi – nella veste di chef – insanguinato. La foto è stata scattata all’interno di una cucina e la Leone, col suo mini dress rosso con scollo a V e bretelle sottini lasciano intravedere una sagoma sensuale. Un tocco di eleganza conferito dalla parure con brillantini – bracciale rigido ed orecchini pendenti – per un risultato sofisticato quanto ambiguo, chissà cosa ci riserverà il film.

Miriam Leone ed il timore del tampone

Miriam Leone giorni fa ha condiviso uno scatto che la ritrae in primo piano e la immortala durante uno dei momenti della sua “film immersion” – sue testuali parole – ovvero un periodo intenso di lavoro, mesi e mesi di registrazione per i progetti lavoratavi tra cui quello che ha annunciato poco fa. Ha ammesso di volersi godere di un po’ di relax ma al contempo ringrazia tutti per questi mesi formativi. Ma ammette di aver avuto paura del tampone, o meglio dell’esito.

