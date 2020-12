Il Natale di Belen: tutta la famiglia Rodriguez si rifugia in montagna

Belen e tutta la famiglia Rodriguez si spostano in montagna per passare le feste nella Val di Sole. Un Natale uniti immersi in un meraviglioso paesaggio montano.

Belen e tutta la sua famiglia passeranno il Natale in montagna. Il clan Rodriguez si è rifugiato nella Val di Sole per passare le feste insieme. Torneranno i primi giorni del 2021.

In direzione Trentino, Belen insieme al figlio Santiago e al fidanzato Antonio Spinalbese è partita in macchina. Al seguito, sempre in auto, anche la sorella Cecilia Rodriguez e Moser, la mamma Veronica Cozzani e il padre, Gustavo Rodriguez.

E non manca neanche il fratello Jeremias insieme alla fidanzata, Deborah Togni. Per lei però viaggio in aereo in quanto si trovava a Napoli per salutare suoi parenti.

Quello dei Rodriguez sarà un Natale all’insegna della famiglia. La bella argentina potrà così rilassarsi in compagnia dei suoi cari immersa in uno scenario montano, in perfetto stile natalizio.

Natale insieme per la famiglia Rodriguez

Malgrado le limitazione dell’ultimo decreto, Belen e la sua famiglia riusciranno a trascorrere le feste insieme. Ognuno alloggia in un proprio chalet personale. Spazi da 65 metri quadrati, immersi nel suggestivo paesaggio trentino.

Camino, aree molto grandi, massima privacy, idromassaggio. Tutto questo unito alla possibilità di cucinare pranzi e cene o assaporare i piatti del ristorante dell’albergo.

Una sistemazione perfetta per passare il Natale uniti. Probabilmente la famiglia resterà in montagna fino al 3 gennaio. Unico impegno che potrebbe far rientrare prima Belen è portare il figlio Santiago al padre Stefano De Marino.

Per ora il suo compagno Nacho commenta: “Ci rivediamo l’anno prossimo!”.

Da alcuni mesi i due sono usciti allo scoperto. Uniti da uno stesso tatuaggio in ricordo della loro prima estate trascorsa insieme ad Ibiza.