Madre e figlia sono state ritrovate morte all’interno della loro abitazione: presunto caso di omicidio-suicidio.

Una dipendente del NHS (National Health Service) è stata ritrovata morta insieme a sua figlia nella sua abitazione. Secondo gli agenti locali si potrebbe trattare di un agghiacciante caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori stanno attualmente indagando sulle dinamiche e circostanze del decesso. Le vittime sono Shiwangi Bagoan, 25 anni, e Ziana Bagoa, 2 anni. La tragedia si è consumata a Old Meadow Lane, Hounslow, a ovest di Londra: polizia e paramedici sono stati allarmati poco dopo le ore 16.00 di lunedì e, nonostante i soccorsi, entrambe sono state dichiarate morte sul posto.

Il Trust: “Siamo estremamente rattristati dalla morte di Shiwangi e di sua figlia. Le nostre più sentite condoglianze vanno ai suoi amici e familiari in questo momento così difficile.

Durante le indagini è emerso che Bagoan abbia lavorato come assistente di un anestesista per la University College Hospitals NHS Foundation Trust, un ospedale universitario situato a Londra, in Inghilterra. Shiwangi Bagoan e Ziana Bagoan sono state ritrovate morte nella loro casa di Hounslow, a ovest di Londra, il 14 dicembre. Secondo quanto riporta LeicestershireLive, le vittime sono state scoperte dalla nonna della bambina, Jassumati Lalu. Lunedì, in un’udienza tenuta a distanza dalla West London Coroner’s Court, il medico legale Lydia Brown ha dichiarato che, sebbene non ci siano ancora conferme dall’autopsia, è molto probabile che madre e figlia siano morte a causa di una pesante iniezione di farmaci, sottratti nel luogo di lavoro dell’operatrice sanitaria.

In una dichiarazione di lunedì, la polizia metropolitana ha dichiarato che le indagini sono ancora aperte. Tuttavia, gli agenti attualmente non sospettano il coinvolgimento di terzi nelle dinamiche del caso.

