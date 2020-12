Record per Soliti ignoti Speciale Telethon: Amadeus trionfa

In onda su Ra1 lo scorso sabato, I soliti Ignoti Speciale Telethon si aggiudica il podio dello share. Alla conduzione Amadeus. La benefica maratona si chiude superando oltre 46mila euro raccolti.

4,4 milioni di spettatori. La puntata “I soliti Ignoti Speciale Telethon” fa il pieno di ascolti. Andata in onda sabato scorso in prima serata, la maratona è stata presentata da Amadeus. Dopo Sanremo Giovani, il conduttore ha presentato una lunghissima puntata.

Un appuntamento dedicato alla ricerca, per questa maratona Rai. Una tradizione arrivata quest’anno alla trentunesima edizione.

Durata una settimana, la maratona di Telethon ha raccolto fondi destinati a sostenere la ricerca contro le malattie genetiche.

Soliti ignoti Speciale Telethon: De Sica e Castellitto tra gli ospiti

Oltre a raccogliere i fondi, durante la puntata hanno partecipato vip del mondo dello spettacolo. Questi si sono cimentati nel tentare di indovinare l’identità dei soliti ignoti allo scopo di donare ulteriori somme a Telethon.

Durante la serata sono spiccati i volti di De Sica, Max Giusti, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus . In particolare è stata lei a brillare riuscendo a riconoscere i mestieri di molti partecipanti in gioco.

Anche De Sica ha fornito uno spassoso contributo alla serata invitando i sostenitori a donare. Con l’occasione l’attore ha promosso la sua nuova pellicola natalizia, interpretata con Massimo Boldi, dal titolo ‘In Vacanza su Marte’. Amadeus con ironia ha espresso la speranza che su Marte la situazione sia migliore rispetto alla terra.

Tra i personaggi ha partecipato alla maratona anche Sergio Castellitto. L’attore dopo aver assistito a un’esibizione circense in diretta ha commentato: “Ricordiamo anche quanto gli operatori circensi stiano soffrendo, come d’altronde tutti gli operatori del mondo dello spettacolo”.

Tra gag, interventi degli ospiti e il gioco vero e proprio, la serata si è conclusa in bellezza. Alla fine della puntata Amadeus trionfa annunciando il raggiungimento di 100.000 euro in più al contatore Telethon, per un ammontare totale superiore a 46 milioni di euro. Un traguardo davvero importante in un periodo così difficile.