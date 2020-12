Sabrina Salerno, il maglioncino non contiene la super scollatura – FOTO

Sabrina Salerno seducente ed esplosiva, la cantante e showgirl regala ai fan su Instagram immagini delle sue curve prorompenti

Il fascino di Sabrina Salerno ci accompagna ormai da anni. La cantante e showgirl esprime più di tutte forse una particolarità alla Benjamin Button: più passa il tempo e più appare giovanile e irresistibile. La carta d’identità recita per lei 52 anni, ma non si direbbe proprio. Merito della sua cura per l’attività fisica, sicuramente, ma anche di un’eleganza e una bellezza innate, che rimangono uguali giorno dopo giorno e su Instagram fanno costantemente impazzire i numerosissimi followers.

Sabrina Salerno, il lato A fa impazzire: la scollatura fa salire la temperatura

Anche quest’oggi, Sabrina ci mostra il suo fisico eccezionale e in particolare il suo lato A, che fa sempre girare la testa. Lo scatto in maglioncino evidenzia una scollatura generosissima, che quasi non si contiene.

Il suo sguardo ammaliante fa il resto, trasformando un comune selfie in una vera e propria opera d’arte. Insieme spregiudicata ed elegante, Sabrina ha la sua ricetta infallibile per attirare l’attenzione dei fan, che come sempre la omaggiano con like e commenti a iosa. Siamo sempre più convinti che abbia trovato l’elisir di eterna giovinezza, un autentico spettacolo.