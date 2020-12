Un giovane chef è morto in un tragico incidente stradale mentre stava rientrando a casa, dove ad aspettarlo c’era il figlio di soli 20 mesi.

Stava tornando a casa per rivedere suo figlio, ma è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Questo il tragico destino di uno chef di soli 22 anni che è deceduto in uno si schianto consumatosi nella serata di venerdì a Bangor, nel Galles del Nord. Non è ancora chiara del tutto la dinamica dell’incidente che al momento pare abbia coinvolto solo il veicolo su cui viaggiava la vittima. Sull’accaduto sta indagando la polizia gallese che ha invitato chiunque abbia informazioni in merito a farsi avanti.

Leggi anche —> Tragedia in campo al termine della partita: giardiniere muore schiacciato da un macchinario

Galles, tragico incidente stradale: giovane chef muore mentre tornava a casa dal figlio di soli 20 mesi

Leggi anche —> Ingerisce una piccola batteria: bambina di 17 mesi muore dopo giorni di agonia

Tragedia nella serata di venerdì 18 dicembre sulle strade del Galles del Nord. Rowan Jones, chef di soli 22 anni è deceduto in un terribile schianto lungo la strada A4244, nel territorio di Bangor. La vittima, stando a quanto riporta la stampa locale e l’emittente Bbc, stava rientrando a casa con il proprio furgone per vedere il figlio Osian, di soli 20 mesi, ma è rimasto purtroppo vittima dell’incidente, di cui non sono ancora chiare le esatte dinamiche.

Su quanto accaduto, la polizia del Galles del Nord ha aperto un’inchiesta che dovrà far chiarezza sul sinistro. Per questa ragione, le autorità hanno invitato i residenti che possano aver visto o aver filmato con le telecamere delle proprie abitazioni qualcosa di farsi avanti.

Il sergente Raymond Williams, a capo delle indagini, ha affermato: “Ho incontrato la famiglia di Rowan – riporta la Bbc– e il mio pensiero va a loro che stanno affrontando una tragica ed inaspettata perdita“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La famiglia ed i colleghi hanno descritto Rowan come un padre generoso e avventuroso pronto sempre ad organizzare feste ed escursioni che rimarranno sempre nei loro cuori. Oltre al figlioletto Osian, la vittima lascia la compagna April, i genitori e la sorella Sasha.