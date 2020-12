Un Posto al Sole anticipazioni 21 dicembre: Vittorio nei guai! Dopo quello che è successo con Rossella, Patrizio ha deciso di vendicarsi con l’amico: cosa succederà?

Niko ha vissuto davvero un brutto periodo da quando la sua storia con Susanna è terminata sull’altare. Il loro matrimonio è andato all’aria davvero all’ultimo momento. Intanto ha cominciato a frequentare una cattiva compagnia, ovvero quella di Leonardo, che lo ha messo in un mare di guai a causa della droga. Passato a lavorare allo studio Leone, ha perso il posto quando ha scoperto di essere “raccomandato” e con Jimmy ha avuto diversi problemi. Ora che il peggio sembra essere passato, potrebbe esserci un piccolo riavvicinamento con Susanna.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: Patrizio pronto a vendicarsi

Vittorio e Patrizio sono sempre più uniti, ma dopo aver ricevuto uno scherzo da Vittorio, Patrizio ha intenzione di vendicarsi! Cosa succederà?

Intanto Ferri continua ad agire in maniera subdola e propone di diventare il socio di maggioranza dei Cantieri, come la prenderanno Fabrizio e Marina? Intanto dopo l’affare andato in fumo col magnante russo che è finito in disgrazia, Marina e Fabrizio si sono ritrovati indebitati fino al collo.

Ferri però pretende anche di comprare la quota azionaria di Fabrizio ad un pezzo stracciato, e Marina si ritrova davanti ad un bivio davvero pericoloso. Quale sarà la sua decisione finale?