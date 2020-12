Uomini e Donne, tronista in lacrime: “Lascio il programma, scusatemi”. Gianluca ha deciso di andare via perché sentiva di non essere riuscito a costruire niente con le corteggiatrici

Oggi Uomini e Donne si è concluso con una brutta notizia per i fans del programma, che hanno seguito i troni con tantissimo interesse dall’inizio di questa stagione. Sophie, Gianluca e Davide sono stati tre tronisti davvero molto amati e continuano ad esserlo, ma sicuramente il preferito in assoluto del pubblico (soprattutto quello femminile) era Gianluca, che con la sua classe e il suo charme ha conquistato tutti. Purtroppo però, proprio lui, ha deciso di abbandonare il programma lo ha comunicato oggi tra le lacrime.

Uomini e Donne, Gianluca decide di abbandonare il trono: “Non ho costruito niente”

“Mi dispiace davvero ma ho deciso di abbandonare il programma perché sento di non aver costruito niente con le ragazze che mi hanno corteggiato” ha confessato Gianluca, tra le lacrime. “Ringrazio tutti, tutta la redazione, sono stati dei mesi bellissimi. Ho fatto tanto viaggi nella mia vita ma il più bello l’ho fatto qui, a quattro passi da casa mia. Però forse non è ancora il momento giusto per conoscere qualcuno, e non posso continuare a rimanere qui“.

Un abbandono che ha creato davvero scalpore, soprattutto per gli utenti sui social che si erano affezionati a lui. Sophie accanto a lui, in lacrime, ha confessato: “Per me lui è come un fratello, sia lui che Davide, sarà dura stare qui senza di lui“.