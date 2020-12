Valentina Vignali: domenica di distrazioni in giro per la città, il suo look è sensazionale ed i fan la osannano

Valentina Vignali è un’amante dei colori e questo l’abbiamo imparato a capire ormai da tempo. Lei che non si tira mai indietro per nulla e ci mostra sul suo profilo Instagram sempre tante versioni belle ed inedite di sé stessa.

Solo sabato ci ha deliziato con alcune Stories in cui l’abbiamo vista in versione sportiva ma accattivante. Tuta rosa per celebrare un evento molto importante per lei. L’arrivo della sua nuova macchina, anch’essa tutta rosa, acceso. Un’auto che non passa inosservata diciamo, celebrata anche da tantissimi palloncini dello stesso colore e dal canestro.

La cestista ha condiviso tutto suoi social, come sempre con tutti i suoi follower. Una comunità che cresce sempre di più e che oggi conta 2,3 milioni di utenti. Come dimenticare poi la sua versione in rosa molto sexy con uno dei completini di Victoria’s Secret che l’ha scelta come testimonial per la sua campagna italiana.

Insomma mille volte con un successo che non si ferma. E l’ultima foto allo stesso modo è piaciuta tantissimo. Per vederla vai alla pagina successiva.

Valentina Vignali, altro scatto altro successo