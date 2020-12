Veronica Ruggeri, gambe da urlo in Messico: il ricordo che ferma il web – FOTO

Veronica Ruggeri ha condiviso su Instagram una foto di una vacanza in Messico: l’inviata delle Iene Show si mostra in tutta la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

Veronica Ruggeri ha pubblicato uno scatto su Instagram che risale a un anno fa durante una vacanza in Messico. È seduta su un muretto di una costruzione tipicamente del luogo, porta i lunghi capelli rossi e ricci legati e la sua pelle già abbronzata risplende al sole. Un piacevole ricordo per lei e tutti i fan che la seguono con ammirazione per i suoi servizi alle Iene Show. È infatti una delle conduttrici e inviate più ammirate sui social network e in televisione. La foto ricordo ha collezionato ben oltre i 21 mila cuoricini e tanti commenti entusiasti di chi le fa i complimenti e di chi, con un tono di speranza, la rincuora dicendo “magari potrai andare lì nel 2021”, sperando che la pandemia da coronavirus dia una tregua a tutto il mondo.

LEGGI ANCHE -> Mercedesz Henger “balla con i lupi, la FOTO tra la neve sconvolge il web

Veronica Ruggeri: carriera e vita privata della Iena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

LEGGI ANCHE -> Giorgia Rossi, l’outfit di jeans fa il pieno di like FOTO

Veronica Ruggeri ha pubblicato una foto del viaggio in Messico vissuto insieme al fidanzato Nicolò De Vitiis, un altro inviato delle Iene Show. I due amano viaggiare e pubblicano spesso foto della loro vita di tutti i giorni oltre che dei numerosi viaggi che fanno insieme. Sono molto seguiti sui vari social network e in televisione sia per le bellissime foto scattate che per gli eccellenti e precisi servizi che conducono per le Iene. La Ruggeri ha 29 anni ed è entrata giovanissima a far parte della redazione del programma targato Mediaset, ovvero nel 2013. Due anni prima aveva preso parte a Miss Italia 2011, arrivando in finale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)

Ha avuto anche una breve parentesi nel programma comico Zelig prima di approdare alle Iene Show, dove da ben sette anni diverte e informa il pubblico del piccolo schermo.