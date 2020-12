Per la fine del 2020, tra le tante, c’è una profezia di Nostradamus che riguarda la regina Elisabetta: il suo regno starebbe per finire

Il 2020 è stato un anno funesto e nessuno può contradirlo. In primis per via dell’emergenza sanitaria ma anche per tanti altri eventi che hanno scosso il pianeta. e allora ci si chiede in questo strascico di anno cosa può ancora accadere?

A rispondere è Nostradamus, l’astrologo francese che con i suoi scritti da cinque secoli con i suoi scritti, o meglio le loro interpretazioni, predice quanto ci accadrà. Bene, ha anche una predizione per questa fine del 2020. Le centurie di Nostradamus sembrano spiegare che manchi solo “la fine del regno della regina Elisabetta nel 2020“.

Non è una novità in realtà. Già dalla fine dello scorso 2019 i tabloid inglesi avevano già riportato la cosa ma sul finire del 2020 sono molti quelli che cercano di leggere e intrepretare nel migliore die modi i versi dell’astrologo per capire se finirà davvero un’epoca con la caduta di Elisabetta oppure no.

Di certo la regina come tutti ha dovuto affrontare diverse privazioni e anche le prossime feste natalizie non le trascorrerà con figli e nipoti, “costretta” dai medici a rimanere nel castello di Windsor evitando qualsiasi contatto ed evitando così il contagio data la sua età.

2020 funesto, la regina resiste alla profezia di Nostradamus

Tra le interpretazioni di Nostradamus c’è anche chi si è spinto oltre spiegando che la fine del regno di Elisabetta potrebbe arrivare proprio per via del coronavirus in quanto la regina possa crollare proprio per il Covid.

Sicuramente Elisabetta starà facendo gli scongiuri anche se per il resto, nonostante i suoi 94 anni è, in ottima salute e la sua longevità stupisce sempre di più.

Moti, dicevamo, quelli che hanno ipotizzato la fine del suo regno. Tra questi Peter Lorie che ha interpretato i versi di Nostradamus spiegando che per il 2020 si prevede la salita al trono di un nuovo re.

Chi sarà? Il Principe Carlo, che certo è l’erede al trono, e anche se più giovane di sua mamma si è dimostrato essere forse anche più fragile. Nello scorso marzo, infatti, aveva contratto il coronavirus.

Cosa accadrà ad Elisabetta in questi ultimi giorni del 2020? Noi speriamo nulla, profezie a parte, la regina per il momento sembra essere imbattibile.