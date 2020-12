Alice De Bortoli, crop top e jeans. Gambe chilometriche e sorriso spaziale – FOTO

La bellissima tiktoker Alice De Bortoli ha condiviso due scatti direttamente dalle scale della sua casa, outfit ricercato ma molto stiloso

Forse le persone più grandi non la riconosceranno ma Alice De Bortoli, 17 anni, è diventata popolare grazie alla partecipazione alla terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Raidue trasmesso a febbraio 2019.

Attivissima sui social – 1,7 milioni di followers solo su Instagram e qualche migliaio su Tik Tok – Alice li utilizza dopo la sua comparsa nel programma Rai come valvola di sfogo. La giovane nativa di Treviso dà molta importanza a tematiche di importanza sociale e non esita a farsene portavoce con i ragazzi che la seguono con assiduità sui suoi canali.

Alice pratica danza da 8 anni, ama in modo particolare l’hip hop, la musica è la sua passione ed anche uno degli aspetti che più condivide sui social, un’amica inseparabile che alterna allo studio: infatti la ragazza studia ancora al Liceo di Scienze Umane con indirizzo economico sociale, per lei come per gli altri studenti quest’anno di didattica a distanza è stato difficile ma con perseveranza si può affrontare tutto.

Alice De Bortoli, look minimale ma molto ricercato

Bellissima dall’alto dei suoi 17 anni, bionda, con un viso molto espressivo e genuino. La giovane influencer si lascia andare anche ad importati riflessioni, come l’ultima a margine degli scatti che la vedono nella sua casa a Treviso.

“Ecco alcuni suggerimenti per un regalo di Natale:

Al tuo nemico, perdono.

Al tuo avversario, tolleranza.

Ad un tuo amico, il tuo cuore.

Ad ogni bambino, un buon esempio.

A te stesso, rispetto.

A tutti, un sorriso 🎄”

Questo il messaggio che lancia ai suoi follower, un messaggio di serenità che vale molto più di mille altre cose. Alice indossa un crop top nocciola legato in vita e jeans chiari a vita altissima. Le décolleté sono della stessa nuance del top, un colore in armocromia con i suoi capelli biondi e voluminosi. 160mila like per lei in poche ore.