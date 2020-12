Ambra Lombardo, curve in primo piano allo specchio: da infarto – FOTO

Ambra Lombardo ci delizia con foto e video del suo outfit per andare in tv. Immagini vietate ai deboli di cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Per molti è la professoressa più sexy del web, per molti altri una delle influencer più seguita, per altri ancora una bellezza da ammirare e per sognare. Parliamo di Ambra Lombardo diventata nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 16 che le ha permesso di prendere il volo anche sui social, con un profilo Instagram non solo molto curato e accattivante ma anche molto seguito. 233 mila i follower che l’apprezzano e la seguono per rimanere aggiornato su quello che la bella modella fa.

Ambra è un’insegnante di Lettere e Filosofia in un liceo a Milano e a scuola come sul web cura la sua bellezza in modo attento. Ha fatto parlare di sé anche per la sua storia d’amore con l’ex marito di Tina Cipollari, Kiko Nali.

Lei siciliana trapiantata a Milano è rimasta nella sua città natale durante il lockdown mentre l’hair stylist a Roma con i figli e la lontananza ha portato a logorare la loro storia. Lei, accusata tra le altre cose di non nutrire sentimenti veri per Nali, si è sfogata in estate al settimanale ‘Nuovo’ affermando che per lei la presenza fisica di un uomo è molto importante. “Ma ora mi sono stancata di aspettare” ha detto.

Ambra Lombardo, l’outfit è bello ma le sue forme di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Super sexy e sempre bellissima Ambra Lombardo l’abbiamo rivista ieri sera in televisione. Ha partecipato al programma di Piero Chiambretti su Rete 4, CR4 – La Repubblica delle Donne.

La modella e insegnante è stata ospite insieme a Cristina Chiabotto. Una vecchia conoscenza per lei. Le due, infatti, si sono sfidate al verdetto finale di Miss Italia 2004 nel quale ha avuto la meglio la Chiabotto.

E come allora le due si sono affiancate, entrambe bellissime, mettendo in mezzo il “piccolo” presentatore.

Ambra prima di entrare in studio ci mostra il suo outfit con un video che è vietato ai deboli di cuore. Colore beige e super attillato, lei si muove davanti allo specchio ed è un rincorrersi di forme speciali che lasciano senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Seduta sul tavolino il lato B è in primo piano e cattura l’attenzione, abbondante e sensuale. Poi il video in cui lei si muove in modo sinuoso. Una favola.