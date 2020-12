Annalisa, stupisce con un perfetto stile retrò insieme ad Achille Lauro – FOTO

La cantante Annalisa ha realizzato un nuovo progetto natalizio assieme ad Achille Lauro, nel video clip in bianco e nero è bellissima

Dopo l’uscita il 18 settembre del nuovo album “Nuda” che l’hanno fatta decollare, Annalisa, terza al Festival di Sanremo 2018 con “Il mondo prima di te”, ha raccontato le origini del brano tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

“Questa canzone nasce da una pagina di diario, che poi ho adattato a canzone, in studio. Sono frasi che mi ero appuntata una notte in cui non riuscivo a dormire proprio perché continuavano a ronzarmi dentro. Le voci sono intorno e nella testa. A volte ti pervadono”. Certo è che la vedremo anche al prossimo Festival 2021, le modalità vista la pandemia sono ancora incerte, ma i fa esultano.

Nel frattempo continuano le collaborazioni della cantante con brand altisonanti, ultimo con la Hyundai i20 Hybrid. “Ogni viaggio come un concerto dal vivo 🎶😌” scrive Annalisa a corredo di uno scatto che la vede in primo piano mentre canta ad uno dei suoi ultimi con certi dal vivo.

Jingle Bell Rock, Achille Lauro con Annalisa in un classico di Natale

La sua carica non si ferma e anche per il Natale ha deciso di collaborare ad un progetto che la vede duettare da vicino con un grande del panorama hip hop moderno, Achille Lauro. Annalisa è presente nell’ultimo disco di Lauro, “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band” per il brano Jingle Bell Rock.

Una bellissima e coinvolgente rivisitazione del classico natalizio per i due artisti che hanno realizzato dopo il loro sodalizio a Sanremo 2020. Nel video clip, in bianco e nero e in perfetto stile anni Venti del Novecento, Achille Lauro è un barman e Annalisa invece una cameriera al servizio ai tavoli.

Sul palco, due bambini che rappresentano il loro alter ego mentre cantano e si apprestano a diventare adulti. Il brano è stato scritto nel 1957 da Bobby Helms, ma ogni anno regala forti emozioni durante le festività.