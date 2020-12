In una delle sue ultime interviste la cantante Arisa confessa la malattia che le farà affrontare con difficoltà le feste di Natale.

La cantate Arisa è entrata con successo, seppur da pochi mesi, a far parte del corpo insegnanti nella trasmissione televisiva di Amici diretta da Maria De Filippi. In un uno dei suoi ultimi interventi durante le riprese del programma, la cantante di origini abruzzesi ha deciso di esporsi davanti al suo pubblico e di rivelare una situazione dai risvolti molto tristi. Per colpa della pandemia da coronavirus molti ben sanno che questo Natale non sarà come tutti gli altri, eppure pare vi sia un’ulteriore preoccupazione che affigga ultimamente la vita dell’artista.

Leggi anche —>>> Arisa, l’indiscrezione sul fidanzato segreto: la cantante interviene

Arisa: il tumore e la sofferenza di essere distante a Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Potrebbe interessarti anche —>>> Arisa, un nuovo amore per la cantante? L’esplicita domanda incuriosisce il web

Al di là delle preoccupazioni quotidiane dovute ai contagi da Covid, stavolta la cantante ammette che il suo essere provata, nonostante i riscontri positivi della sua carriera, riguardi un membro della sua famiglia. Si tratta della madre di Arisa, Assunta Pippa, ammalatasi recentemente. La donna ha affrontato due tumori insorti uno a poca distanza dall’altro. Sebbene, secondo quanto affermato dalla cantante, pare che adesso sia fortunatamente in stato di ripresa. Questo fattore però non permetterà alla figlia di poter ugualmente godere della compagnia dei suoi genitori durante le feste e di star vicino quanto vorrebbe alla mamma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa si dichiara infatti a malincuore a favore delle misure preventive preferendo starle lontana, piuttosto che metterla in un’eventuale situazione di pericolo. In questo momento si concentrerà sulla musica e sulla sua prossima partecipazione come ospite al GF Vip.