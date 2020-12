Beautiful sparisce nuovamente dai palinsesti televisivi: ecco quanto durerà la consueta pausa natalizia della soap.

La scomparsa di Beautiful dai palinsesti televisivi della Mediaset fa nuovamente preoccupare i suoi affezionati fan. Molti, come di consueto, hanno temuto che il programma fosse stato cancellato o posticipato a dopo la fine delle vacanze… ma niente paura!

Per la prima volta in anni ed anni di lunghe pause invernali, quest’anno la programmazione di Beautiful non perde un colpo. La soap si prende solo due giorni di pausa (24 e 25 dicembre) e torna a fare compagnia al suo pubblico già dal 26 dicembre.

La storyline del trapianto di Katie riprenderà dunque a breve. Vediamo subito dove siamo arrivati e cosa ci attende nelle prossime puntate.

Beautiful, anticipazioni: dove siamo rimasti e cosa succederà

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge scontrarsi duramente a causa del ruolo di Thomas nella vita di Hope e delle sue macchinazioni per tenere nascosta la vera identità di Phoebe/Beth. Dopo uno degli ultimi litigi, Ridge è andato ad ubriacarsi al Bikini e qui ha incontrato Shauna, che lo ha riaccompagnato in camera, baciandolo poi appassionatamente. Quando Brooke ha scoperto del mezzo tradimento di Ridge, è andata su tutte le furie, ma non ha avuto il tempo di affrontare il dolore perché nel frattempo Katie si è sentita male. La più piccola delle sorelle Logan, colpita da una grave insufficienza renale, ha avuto bisogno di un trapianto e a donarle il rene è stata Flo, anche se la ragazza ha preferito restare anonima.

Nelle prossime puntate vedremo Flo che viene gradualmente riaccolta in famiglia. Il focus tornerà poi sul triangolo Liam-Steffy-Hope e sul ruolo di Thomas nella rottura tra Brooke e Ridge. Il ragazzo non vedrà l’ora che il padre si sbarazzi della Logan una volta per tutte.