Belen Rodriguez, buonanotte rovente per la showgirl. La FOTO nuda a letto riscalda i fan

La bella argentina Belen Rodriguez è ancora in montagna con la sua famiglia ma dalla sua camera da letto dà ai fan una buonanotte molto provocante

Sembra che nel cuore dell’argentina Belen Rodriguez ci sia finalmente un po’ di serenità dopo la separazione con Stefano de Martino. Da quest’estate ha ricominciato a sorridere grazie al fotografo milanese Antonino Spinalbese, l’uomo che la segue nei suoi spostamenti e l’ha posta al centro delle sue giornate.

Nel cuore della modella argentina sembra ci sia posto soltanto per il nuovo fidanzato ed il giglio Santiago di 7 anni. Dopo tanti pianti per lei e la sua famiglia almeno un Natale riavvicinati con gioia e amore. Belen e tutta la sua famiglia passeranno infatti le feste in montagna. I Rodriguez al completo si sono rifugiati nella Val di Sole in Trentino Alto Adige per passare le festività almeno fino a inizio gennaio.

Belen Rodriguez, lo scatto bollente direttamente dalla sua camera da letto